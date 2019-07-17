РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. Подольский суд обязал вернуть матери троих приемных детей, которых отобрали после жалобы в детсаду, сообщается на странице адвоката приемной матери Надежды Швыревой в соцсети Facebook.

Ранее сообщалось, что у жительницы Подольска в июне забрали троих приемных детей после жалобы с детского сада на жестокое обращение. Поводом послужила царапина за ухом у одного из малышей, показавшаяся укусом. Детей отправили в Морозовскую больницу, а мать вместе с адвокатом Швыревой решила отстаивать свои права на детей через суд. В настоящее время дети находятся в детском доме, а на днях прошло очередное заседание в Подольском суде.

«Нам всем очень хотелось, чтобы суд вынес решение и обратил его к немедленному исполнению, но не сложилось. Да, суд признал распоряжения об отстранении от обязанностей опекуна незаконными и обязал возвратить детей. Но при этом не признал незаконным бездействие опеки и не обратил решение к немедленному исполнению. Детей мы не сможем забрать еще долго. Судья огласила резолютивную часть решения. На изготовление мотивированного решения у нее 5 дней. У опеки 30 дней на подачу апелляционной жалобы с момента изготовления мотивированного решения», – сказала Швырева.

По ее словам, она ожидает, что вскоре дело пойдет в Мособлсуд и, соответственно, возврат детей к матери может затянуться еще на несколько месяцев. Мать сможет видеть детей только по пятницам вечером.

«Опека с решением не согласна и утверждает, что детям лучше в детском доме», – заключила адвокат.