РИАМО - 17 июл. Осенью этого года полностью поменяется состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые занимаются контролем за соблюдением прав заключенных, в 44 регионах страны, в том числе в Москве, сообщает ТАСС.

«В 44 регионах России, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге, будет новый состав ОНК. 19 июля будет объявлено о начале процедуры выдвижения, об этом будет соответствующее сообщение в «Российской газете», – сказал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Он пояснил, что процесс выдвижения в ОНК довольно сложный. Кандидатов могут выдвинуть только общественные объединения. Кандидатам нужна рекомендация от общественной организации, справка об отсутствии судимости у него и у близких родственников.

По его словам, в состав ОНК по закону могут войти от пяти до 40 человек. Процедура выдвижения кандидатов в наблюдательные комиссии закончится в октябре, после чего совет Общественной палаты проголосует за новые составы ОНК.