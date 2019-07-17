РИАМО - 17 июл. Осенью 2019 года на «Макете Москвы», располагающемся в одноименном павильоне на ВДНХ, появятся новые территории — его площадь увеличится на 60,5 квадратных метров и составит 429 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.

«На период проведения монтажных работ павильон на ВДНХ будет закрыт для посетителей. Точное время и срок закрытия будут объявлены в конце августа», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Планируется, что на макете будут размещены больше тысячи новых объектов, некоторые из которых являются знаковыми. Так, например, на нем появятся Екатерининский дворец, гостиница «Украина», ДК «ЗИЛ», Киевский вокзал и Андреевский мост, а также Донской и Симонов монастыри.

«Макет Москвы» создается с 2012 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Масштаб модели — 1:400. Главные особенности макета — детализация зданий и сооружений, точно воссозданные ландшафты и техническая начинка, позволяющая «управлять» каждым отдельным объектом.