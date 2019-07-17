РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 июл. В подмосковных Люберцах 20 июля пройдет Единый день разъяснений вопросов по твердым коммунальным отходам (ТКО), в рамках которого жителям ответят на их вопросы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Люберец.

«В субботу, 20 июля, в Люберцах пройдет Единый день разъяснений по вопросам твердых коммунальных отходов. В этот день представители регионального оператора по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск», МособлЕИРЦ, «Мосэнергосбыта», Госадмтехнадзора и Госжилинспекции Московской области разъяснят жителям порядок формирования тарифов за вывоз ТКО», – говорится в сообщении.

Встреча начнется в 10:00 в ДС «Триумф». Мероприятия пройдет по адресу: улица Смирновская, дом 4, приглашаются все желающие.