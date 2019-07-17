РИАМО - 17 июл. Управление ФСИН по Белгородской области опровергло информацию об отправке в изолятор футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, отбывающих наказание в ИК-4 в Алексеевке, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о том, что футболисты, приговоренные к реальным срокам из-за двух драк, попали в штрафной изолятор исправительной колонии № 4.

«За время нахождения в исправительном учреждении указанные осужденные (Павел Мамаев и Александр Кокорин – ред.) в штрафной изолятор не выдворялись», – сказал представитель пресс-службы управления ФСИН по Белгородской области.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, экс-хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, а также их приятель Александр Протасовицкий были признаны виновными по уголовному делу о конфликтах с их участием в 2018 году. Одна драка произошла у гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии, Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии. Младший брат игрока «Зенита» Кирилл получил 1 год и 6 месяцев колонии, приятель спортсменов Александр Протасовицкий – 1 год 5 месяцев.