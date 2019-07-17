РИАМО – 17 июл. В больнице Пушкинского городского округа начался капремонт детского инфекционного отделения, здесь появится первая в регионе система контроля управления доступом пациентов, врачей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В среду в Московской областной больнице имени профессора В.Н. Розанова Минздрава дан старт капитальному ремонту здания детского инфекционного отделения. Последний капитальный ремонт в нем проводился в 2009 году.

«В этом году в рамках программы губернатора Московской области «Здравоохранение Подмосковья» двухэтажное здание попало в комплексный капитальный ремонт. Замене подлежат окна и двери, полы и кровля, все инженерные и электрические сети, вся сантехника, системы отопления и вентиляции, пожарная сигнализация и многое другое», – отметил заместитель главного врача по административно-хозяйственной части Сергей Каликин.

Он уточнил, что в здании появится первая на территории стационара система «СКУД» – система контроля управления доступом пациентов, врачей, посетителей.

«Врачи вместо ключа будут использовать пластиковые карты, а для посетителей установят видеодомофон», – поясняется в материале.

Планируется, что капремонт детского инфекционного отделения завершится в конце октября. На время работ пациенты размещены неподалеку – в педиатрическом отделении.