РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. В микрорайоне Кузнечики Подольска с 19 июля по 30 сентября региональный оператор будет встречаться с жителями по вопросу начислений за вывоз мусора, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Региональный оператор по вывозу мусора ООО «МСК – НТ» организует прием населения в микрорайоне Кузнечики по вопросам оказания услуг, начислений за оказанные услуги, организации раздельного сбора мусора и другим интересующим вопросам. Прием пройдет 19 июля, 12 августа, 6 и 30 сентября в помещении территориального управления администрации по адресу: улица Армейский проезд, дом 7 (помещение 3)», – говорится в сообщении.

Ближайший прием будет проводить сотрудник ООО «МСК-НТ» Наталья Филюшкина 19 июля с 10:00 до 13:00.