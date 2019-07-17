РИАМО - 17 июл. Вечером в среду на столицу обрушатся ливневые дожди с грозами, ветер усилится до 15 метров в секунду, жителей призвали быть осторожными, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 17 июля, начиная с южных районов, в период с 17 до 22 часов в Москве ожидаются дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 метров в секунду», – говорится в сообщении.

При ветре в доме следует закрывать все форточки и окна. Машину необходимо ставить вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Автолюбителям также нужно быть внимательнее: грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Пешеходам следует держаться подальше от гнилых и старых деревьев, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.