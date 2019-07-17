РИАМО – 17 июл. Заказчиком уголовного дела в отношении журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова мог стать сотрудник московского управления ФСБ, сообщает Telegram-канал Baza.

Один из сотрудников полиции, который в настоящий момент проходит по делу Голунова, на условиях анонимности рассказал, что указание организовать «уголовку» на корреспондента поступило еще 5 июня – за сутки до его ареста.

«Надо прижать одного персонажа» – примерно с такой формулировкой к одному из руководителей ГУ МВД по Москве обратился высокопоставленный сотрудник УФСБ Москвы. Просьба была личная, но важная, безотказная», – говорится в материале.

Полицейскому начальнику, имя которого не указывается, передали данные человека – ФИО, дата рождения, фактический адрес проживания и адрес регистрации. Он в свою очередь обратился с «просьбой» к руководителю УНК московского МВД Юрию Девяткину, однако тот отказался «помогать», сославшись на занятость и короткие сроки.

После этого полицейский начальник связался с главой антинаркотического отдела УВД по Западному округу Андреем Щировым, с которым у него сложились неплохие отношения, и повторил свою просьбу уже ему лично, заявив, что заняться этим делом «очень просили».

В итоге дело на Голунова организовали очень быстро: без проработки, слежки и какой-либо подготовки.

«Мы все сделали и только потом узнали, что зря», – признался источник Baza.

Голунов был задержан оперативниками в центре Москвы 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков, которые якобы нашли при нем и у него дома. Журналист связал обвинения со своими расследованиями деятельности похоронного бизнеса. Позже с Голунова полностью сняли обвинения. Задержавших его полицейских отстранили от работы, а позже уволили.

По представлению министра внутренних дел Владимира Колокольцева президент РФ Владимир Путин снял с должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.