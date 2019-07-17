РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июл. Команда по лазертагу «Ласгард» из Красногорска стала лучшей в Центральном федеральном округе (ЦФО), сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Клуб спортивно тактической подготовки «Ласгард» Красногорского отделения ВОО ветеранов «Боевое Братство» выиграл отборочный этап ЦФО Всероссийского турнира по тактическому лазертагу «Open Laserwar Cup», – говорится в сообщении.

Соревнования проходили в формате 8 на 8 на специально оборудованном полигоне, с использованием вооружения – от пистолетов и дымовых шашек до пулеметов и снайперских винтовок. В тактическом противостоянии исход решался не столько скоростями, сколько шахматным стилем решения боевых задач.

«Хочется сказать спасибо нашим ребятам, которые дрались на пределе физических и нервных сил; папам, которые не только болеют за своих детей, но теперь и воюют сами; заботливым мамам, переживающим за все наши достижения; администрации округа за поддержку и отличный автобус, на котором мы без суеты добрались прямо до полигона и смогли вступить в бой со свежими силами», – подчеркнул руководитель клуба «Ласгард» Евгений Леховицкий.

Весной 2020 года ребятам предстоит финальная встреча с сильнейшими командами страны и соседних государств.

«Великолепные бойцы приедут из Брянска, Ульяновска, Минска, Витебска, Риги. Поздравляем красногорскую команду с победой и желаем дальнейших успехов!» – заключается в сообщении.