РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. В Подольске из-за долов Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) могут остаться без электроэнергии десятки компаний, с 22 июля «Мосэнергосбыт» введет режим ограничения, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду в администрации округа прошла очередная встреча главы Подольска Николая Пестова и представителей различных структур администрации, а также ведомств с предпринимателями. Один из вопросов, который волновал представителей малого и среднего бизнеса, касался ситуации с Подольским электромеханическим заводом, который находится в процессе признания банкротства. Из-за долгов предприятия за электроэнергию «Мосэнергосбыт» планирует ввести с 22 июля режим ограничения. Однако от этого пострадают десятки компаний, которые находятся на территории ПЭМЗ.

«Это предприятие не работает. Там вводится конкурсное производство (по признанию его банкротом, – ред.). Но на территории действительно находятся десятки компаний, которые занимаются производством и хотят развиваться дальше. У нас там проблемы и с котельной, и с электроснабжением. Мы договорились завтра (18 июля, – ред.) непосредственно на площадке ПЭМЗ встретиться, осмотреть территорию и выработать конкретные дальнейшие действия (по решению данных проблем, – ред.)», – сказал Пестов.

Также на встречу планируют привлечь представителей УМВД России по городскому округу и другие ведомства.

«Проблема еще в том, что на территории предприятия тоже небезопасно. В заброшенных строениях регулярно находятся люди без определенного места жительства, жгут провода и многое другое. Не так давно у нас рядом произошел пожар. Сотрудники просто бояться ходить мимо по территории», - пояснила одна из предпринимателей.

Помимо этого, в ходе встречи поступили благодарности в адрес администрации и предложения. Так бизнесмен, который только задумывается об открытии предприятия на территории округа, предложил проводить ежегодную выставку предприятий Подольска. Это поможет местным бизнесменам знакомиться с коллегами и закупать необходимую продукцию в своем округе.

Заключительный вопрос прозвучал от представителя ООО «Гран». У компании имеется два объекта недвижимости, налог на которых зависит от кадастровой стоимости, которая по неизвестным причинам увеличилась. К данному вопросу планирует подключиться прокуратура.

Как отметил в заключении Пестов, всего на территории округа находится свыше 16 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, а подобные встречи помогают оперативно решать ряд вопросов.