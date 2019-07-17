РИАМО – 17 июл. Страховой дом «ВСК» и автолизинговая компания «Европлан» запустили новый комплексный продукт, который позволяет клиентам «Европлана» возместить потери в случае утраты лизингового автомобиля: погасить задолженность по договору лизинга и компенсировать затраты по уплаченным платежам, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

Это даст клиенту возможность приобрести новый автомобиль в лизинг. Программа предусматривает страховое возмещение только в случае полной утраты автомобиля, например, если после ДТП он не подлежит ремонту, или в случае угона. Договор оформляется в ВСК на весь срок действия договора лизинга, при этом по каско автомобиль может быть застрахован в любой другой страховой компании.

«При покупке полиса клиент получает финансовую защиту в том числе по уже совершенным расходам. Выплаты по программе позволяют не только возместить первый платеж, но и закрыть обязательства перед лизинговой компанией», — сказал руководитель центра развития продуктов ВСК Александр Абраменко.

Он добавил, что это позволит быстро оформить лизинг нового автомобиля и оплатить аванс из средств, выплаченных страховой компанией.