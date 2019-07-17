РИАМО – 17 июл. Начиная со среды, все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут протестировать систему электронного голосования на устойчивость, для этого создан отдельный тестовый контур, полностью воспроизводящий систему, в которой будут работать пользователи 8 сентября, в этот день пройдет электронное голосование в Мосгордуму, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Система электронного голосования, которая будет применена на выборах в Мосгордуму осенью этого года, пройдет серьезное испытание на надежность и безопасность.

«Департамент информационных технологий города Москвы с 17 июля организует открытое тестирование программного обеспечения электронного голосования. Стать участником тестирования может любой желающий. Чтобы принять оферту, нужно заполнить заявление и отправить его на электронную почту: support-vybory@mos.ru. В обратном письме придет логин и пароль для доступа на стенды для тестирования», – говорится в сообщении.

В спецпроекте опубликован документ с пятью сценариями тестирования, воспроизводящими эмуляцию основных рисков в процессе голосования. Например, предложено попробовать обойти защиту реестров избирателей путем внесения туда сгенерированных избирателей, вбросить электронные бюллетени в реестр бюллетеней, заменить цепочки транзакций в блокчейне.

В департаменте информационных технологий города поясняют, что «народное» тестирование позволит выявить уязвимые места в системе электронного голосования и повысить уровень информационной безопасности.

Так, добровольцам предложат проверить защиту инфраструктуры портала mos.ru (именно здесь 8 сентября пройдет электронное голосование на выборах в Мосгордуму в трех округах) и серверов от возможных DDoS-атак.

Кроме того, будет проверена уязвимость портала и процесса голосования. Информация в виде короткого ТЗ для желающих принять участие в тестировании размещена в спецпроекте, посвященном электронному голосованию.

Будут протестированы и алгоритмы шифрования. На тестовый взлом зашифрованных анонимизированных голосов хакерам будет отведено 12 часов. Именно столько 8 сентября 2019 года будет длиться реальное голосование на выборах. Через 12 часов шифр изменится, и начнется следующая попытка.

«Программное обеспечение системы выборов создано на основе технологии блокчейна. Электронный анонимный бюллетень будет храниться в системе, к которой подключено множество пользователей. Цепочку блоков практически невозможно взломать, так как для этого нужно проникнуть в большую часть компьютеров сети», – добавляется на сайте.

Аналогичную систему электронного голосования проверили столичные студенты 11 июля во время выборов лучшего председателя студенческого совета Москвы. После бета-тестирования учащиеся московских вузов смогут указать на возможные ошибки в системе и оставить свои предложения и замечания.

Эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму 8 сентября пройдет в трех избирательных округах: №1 (все районы Зеленограда), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Примерно полмиллиона жителей столицы смогут выбрать своего депутата, не посещая избирательный участок, – с помощью компьютера, планшета или смартфона.

Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через личный кабинет на портале mos.ru с 24 июля по 4 сентября включительно. Участие в электронном голосовании добровольное: проголосовать можно и привычным способом, придя на участок и опустив бюллетень в избирательную урну.

«Электронный бюллетень для голосования аналогичен бумажному. На процедуру голосования отводятся 15 минут – за это время избиратель должен поставить знак напротив одного из кандидатов. Информация о бюллетене не сохраняется ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора, что позволяет сохранить тайну голосования. Результат сразу отправляется в блокчейн-систему, в которой также проходит подсчет голосов», – резюмируется в сообщении.