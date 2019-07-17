РИАМО - 17 июл. В конкурсных садах ландшафтного фестиваля «Цветочный джем» в Москве расцвели лиатрис, гортензия и ехинацея, внушительный рост и изменение формы продемонстрировали композиции на всех площадках, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Преображение цветовой гаммы и формы композиций «Цветочного джема» продолжится в августе и сентябре. Непрерывность цветения и постоянная декоративность стали важными критериями смотра этого года.

«Сады спроектированы участниками конкурса таким образом, чтобы растения цвели и достигали пика декоративности в разное время. И еще сады постоянно меняются, так как для их создания авторы активно использовали кусты и многолетники с коротким периодом цветения», — говорится в сообщении.

Например, в саду «Выше крыши» на Арбате, дом №48 сейчас зацвела ворсянка (это «колючее» травянистое растение семейства жимолостные). В Зеленограде, на площади Юности, в саду «Kandin-skyline» зацветают полевые цветы, метельчатые гортензии и эхинацеи всевозможных сортов и цветов. По соседству, в саду «Антракт» расцвел лиатрис (растение семейства астровые). А в «Красном саду» на площади возле станции метро Баррикадная зацветают седумы, просо и гейхеры, представленные множеством сортов.

Зрелищное видоизменение композиций ожидается и в августе. Например, в «Красном саду» (возле «Баррикадной») и саду «Круг» (площадь около метро «Краснопресненская») уже через несколько недель расцветет примула, астра (кустарниковая и новобельгийская), вероника колосковая, флокс метельчатый и разнообразные злаки.

За благоприятным состоянием всех садов следят садовники-выпускники школы «Цветочного джема»: они познакомились с авторами еще во время посадок композиций, поняли авторскую концепцию и успели полюбить сады, за которыми теперь ухаживают.

Рекомендации по уходу за растениями им дают опытные и высокопрофессиональные агрономы, дендрологи и фитопатологи. Ежедневно садовники делают фотоотчеты: таким образом, иностранные и иногородние авторы могут следить за состоянием растений в своих садах в режиме реального времени, а также давать комментарии и рекомендации по уходу. Авторы, живущие в Москве, регулярно навещают свои сады.