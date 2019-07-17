РИАМО – 17 июл. На дежурство в лесах Московской области во среду заступили еще четыре автомобиля пожарной техники, средства на приобретение машин получены из областного бюджета, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Новая противопожарная техника закуплена во исполнение поручения президента России в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов» и распоряжения губернатора Подмосковья.

«Сегодня на боевое дежурство в подмосковные леса мы отправили еще четыре автомобиля. Это оборудованные на базе ГАЗ пожарные автоцистерны АЦ-1,6-40. Такая техника используется для тушения лесных пожаров, палов травы и пожаров в сельской местности, а также для доставки личного состава оборудования к месту», – сказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

Он уточнил, что только в этом году в рамках национального проекта работникам лесного хозяйства было передано восемь автомобилей УАЗ и два седельных тягача КамАЗ.

«Планируем до конца года пополнить наш парк противопожарной техники еще двумя бульдозерами и тремя низкорамными полуприцепами-тяжеловозами», – отметил Советников.