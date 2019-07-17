РИАМО - 17 июл. Из-за футбольных матчей на стадионе ЦСКА в Москве в районе одноименной станции метро изменят маршруты нескольких автобусов 20 и 28 июля, сообщается на сайте «Мосгортранс».

«С 16:30 автобусы поедут: №175 – от метро «Сокол» до Песчаной площади; №818 – на двух участках: от метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» (до улицы Гризодубовой), от Силикатного завода до Песчаной площади», – говорится в сообщении.

Изменения будут действовать на время футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена», до окончания игры.

Как уточняется на сайте ФК ЦСКА, 20 июля клуб сыграет матч с командой «Оренбург», начало в 19:00. 28 июля ожидается дерби со столичным «Локомотивом», начало в 19:00. Обе игры пройдут в рамках чемпионата России.