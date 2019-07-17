РИАМО - 17 июл. Московская городская избирательная комиссия рассмотрит все жалобы кандидатов в Мосгордуму, а все жалобы и обращения, поступившие во время подписной кампании, уже отработаны, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий. Всего на выборы в Московскую городскую думу зарегистрировано 233 кандидата.

«Завтра у нас заседание по одной жалобе, будем рассматривать жалобу по отмене решения, сегодня уже два кандидата подали жалобы с просьбой отменить решение о регистрации», - сказал Горбунов.

Он добавил, что все поступившие жалобы и обращения, поступившие во время подписной кампании, уже отработаны Мосгоризбиркомом.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.