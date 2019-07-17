РИАМО - 17 июл. В подмосковном Подольске планируется провести реконструкцию стадиона «Весна» в рамках строительства ТПУ «Весенняя», которое предусмотрено проектом создания скоростной трамвайной линии Подольск — Домодедово — Раменское, говорится в постановлении правительства Московской области, документ имеется у РИАМО.

Проект планировки территории для размещения участка линии кольцевого трамвая Подольск — Климовск — Домодедово — аэропорт «Домодедово» — Константиново — Раменское был утвержден подмосковным правительством в апреле 2016 года. Постановлением от 15 июля 2019 года в проект было внесено изменение, касающееся планов по развитию спортивной инфраструктуры в составе ТПУ «Весенняя».

«В составе ТПУ «Весенняя» планируется создание дополнительных объектов спортивно-оздоровительного характера, включая спортивные тренажерные залы, искусственную футбольную площадку. При реализации строительства ТПУ «Весенняя» в составе участка линии кольцевого трамвая Подольск — Климовск — Домодедово — аэропорт «Домодедово» — Константиново — Раменское выделяется первый этап строительства - реконструкция стадиона «Весна», - говорится в документе.

Протяженность линии скоростного трамвая Подольск — Домодедово — Раменское с восемью остановками составит 74,1 километра. Проектом предполагается строительство восьми транспортно-пересадочных узлов, девяти пешеходных переходов, 37 путепроводов, мостов и эстакад, одного трамвайного депо.

ТПУ «Весенняя» общей площадью 9,4 гектара планируется построить в южной части города Подольска в районе платформы «Весенняя» Курского направления МЖД. Подъезд к транспортно-пересадочному узлу планируется от Старосимферопольского шоссе. Стадион «Весна» находится вблизи железнодорожной платформы «Весенняя».

В декабре 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что первые конкретные решения по проекту сети легкорельсового транспорта в Подмосковье будут приняты в 2019 году. По словам главы региона, такие масштабные проекты должны проходить серьезную проработку.