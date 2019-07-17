РИАМО (КОРОЛЕВ) – 17 июл. В подмосковном Королеве открыли 20-тысячный магазин «Магнит», новый магазин оборудован прайс-чекерами и кассами самообслуживания, а часть товаров имеет электронные ценники, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Юбилейный 20-тысячный магазин формата «у дома», расположен в подмосковном Королеве по адресу: улица Пионерская, №30А. В торжественном открытии приняли участие министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, руководитель городской администрации Юрий Копцик и директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.

«На данный момент в «Магните» трудоустроено более 21 тысячи жителей Москвы и Московской области. Мы можем говорить о том, что открытие магазинов

компанией – это и новые рабочие места, и новые торговые полки для сбыта областной продукции, и максимальный комфорт для покупателей региона. Именно этот магазин впечатлил инновационными технологиями» – сказал Посаженников.

Новый магазин – один из наиболее технологичных в сети. Часть товаров имеют электронные ценники, а сотрудники, кроме классических решений для оперативной работы, используют мобильные принтеры, которые сканируют штрих-код товара и сразу распечатывают ценник. Установлены и прайс-чекеры, которые позволяют оперативно узнать точную стоимость товара. Также есть кассы самообслуживания – с их помощью можно самостоятельно отсканировать покупки и оплатить любым удобным способом: наличными, картой, через смартфон.

Магазин «у дома» в Королеве – это первая торговая точка компании, в которой покупателям доступен бесплатный Wi-Fi. Торговая площадь магазина составляет около 600 квадратных метров. График работы – ежедневно с 8:00 до 22:00.

«Мы рады, что именно в наукограде Королев запущен юбилейный магазин компании, где уже открыт 21 магазин, и не менее символично, что эту цифру мы перешагнули в год празднования 25-летия розничной сети. Мы постоянно совершенствуем торговые точки, делаем их технологичнее, чтобы это были магазины, куда хочется приходить за покупками каждый день, получать новые позитивные эмоции», – отметил Исмаилов.

В день открытия компания организовала настоящий праздник. Для гостей провели конкурсы, в магазине вручали подарки, работали зоны дегустации. Каждый желающий мог сделать снимок на память в яркой фотозоне с ростовыми куклами, а все дети получили мороженое.