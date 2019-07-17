РИАМО – 17 июл. На продажу выставлена часть офисного здания у метро «Щелковская» на Сиреневом бульваре в столице, торги состоятся в августе, сообщается на сайте Российского аукционного дома (РАД).

Девятого августа РАД проведет торги по поручению АО «Институт по проектированию предприятий резиновой промышленности» (дочерняя структура компании РТ-Капитал, являющаяся специализированной организацией государственной корпорации «Ростех»).

«На продажу выставлено имущество компании – помещения, общей площадью 2,1 тысячи квадратных метров, в шестиэтажном офисном здании. Помещения расположены на первых четырех этажах здания, они в сумме составляют около 30% от общей площади здания. Остальные площади принадлежат другим собственникам», – говорится в сообщении.

Точный адрес объекта: Сиреневый бульвар, дом 15. Он расположен на первой линии Сиреневого бульвара, в зоне общественно-деловой застройки.

«В районе хорошо развита транспортная инфраструктура, в шаговой доступности остановки наземного транспорта, рядом развязка МКАД и Щелковского шоссе. В ближайшем окружении множество сетевых магазинов, несколько крупных торговых центров, кинотеатры, кафе и рестораны», – уточняется на сайте.

В настоящее время часть продаваемых площадей сдана в аренду под офисы по среднерыночным ставкам, в диапазоне 700 рублей - 1 тысячи рублей за квадратный метр.

При высокой степени заполнения арендаторами данный объект может генерировать постоянный денежный поток порядка 14-17 миллионов рублей в год, после вычета издержек на содержание.

Начальная цена – 115,3 миллиона рублей. Торги пройдут на электронной торговой площадке ЭТП РАД.

«Объект расположен в окружении сложившейся жилой застройки и может быть интересен для размещения объектов торговли или предприятий сферы услуг. Кроме того, он может заинтересовать отельеров и операторов хостелов. Учитывая, что с 1 октября вступит в силу запрет на размещение хостелов в жилых домах, этот вариант выглядит привлекательным», – подчеркнула заместитель руководителя департамента продаж РАД Наталья Круглова.