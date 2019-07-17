РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 июл. Жители Люберец подали более 1,4 тысячи проектов на губернаторскую премию «Наше Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

С 3 июня по 4 августа 2019 года идет прием заявок на участие в конкурсе на соискание ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

«На сегодняшний день люберчанами подано 1 440 проектов. По количеству заявок мы находимся на втором месте», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он отметил, что самая популярная номинация среди жителей округа «Творчество и духовное наследие».

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направленные на развитие области.

Ружицкий подчеркнул, что Люберцам сегодня есть, что показать и есть чем гордиться.

«Призываю наших жителей активнее включаться в акцию. Дерзайте! Возможно, именно ваш проект станет лучшим!» – добавил глава Люберец.

За 6 лет проведения конкурса на соискание ежегодных премий в нем приняли участие более 230 000 жителей Подмосковья. В 2019 году победители получат 1000 премий по 180 000 рублей.