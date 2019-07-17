РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 июл. На Октябрьском проспекте подмосковных Люберец «Газель» врезалась в столб освещения, он упал на «Газель», сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы администрации городского округа.

Инцидент произошел в среду днем.

«Падение столба на Октябрьском проспекте связано с аварией. В него врезалась «Газель», – сказал представитель.

По его словам, данный столб обслуживает «Мособлэнерго». Получить оперативный комментарий организации об устранении последствий аварии не удалось.