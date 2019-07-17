РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 июл. В Подольске представитель одного из предприятий округа обратился к главе Николаю Пестову с просьбой помочь объединить земельные участки для расширения производства, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду в администрации округа прошла очередная встреча Пестова и представителей различных структур администрации, а также ведомств с предпринимателями округа. В ходе мероприятия к главе обратился представитель одного из предприятий с просьбой помочь объединить несколько земельных участков для расширения производства. Проблема заключается в том, что данные участки вывели из формы использования под индивидуальное жилищное строительство и хотят изменить на земли под производство.

«По данному вопросу мои рекомендации следующие: организации необходимо выйти с данной инициативой после принятия генерального плана горокруга для внесения изменений в правила землепользования и застройки, а в последствии и в генплан в законно установленные сроки», – сказал замглавы администрации по строительному комплексу Петр Гапонов.

Также в ходе встречи представитель компании «Gamma cosmetics», производство которой находится в Подольске, предложил сотрудничество. В частности, они будут поставлять бытовую химию в муниципальные организации. В настоящее время предприятие планирует начать развивать собственный бренд под названием «Подари радость». Первый замглавы Эдуард Щепетев отметил, что администрация заинтересована в сотрудничестве и готова помочь предприятию научиться участвовать в торгах, а также посмотреть производственную линейку.

Помимо этого, в ходе встречи задавали вопросы о задолженности муниципальных учреждений перед предпринимателями, просили помощи в предоставлении муниципальных земель, а также в содействии с предоставлением сельскохозяйственных земель для строительства современной фермы и проведения обучения.