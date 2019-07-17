РИАМО – 17 июл. В Зеленоградском округе столицы в 2020 году появится производственно-складской комплекс с научно-исследовательской лабораторией, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Завершить строительство офисно-производственно-складского комплекса с научно-исследовательской лабораторией и трансформаторной подстанцией в Зеленограде планируется во втором полугодии 2020 года.

«Объект возводится на площадке «Алабушево» на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» (ОЭЗ «Зеленоград») за счет инвестора. В настоящее время сооружается надземная часть здания, ведется устройство монолитных колонн и стен четвертого этажа», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что пятиэтажный комплекс общей площадью 10,3 тысячи квадратных метров предназначен для фармацевтического производства.

«В здании разместятся производственные помещения с лабораториями контроля качества, склады, конференц-зал, переговорная, офисные помещения, архив, столовая-раздаточная, помещения персонала и посетителей. В зоне разгрузки предусмотрена площадка для маневрирования грузового транспорта», – перечисляется в материале.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят: создадут проезды и тротуары, установят скамейки и урны, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, организуют открытую парковку на 38 машино-мест.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам производственно-складского комплекса в Зеленограде привлекаются специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»). В ходе последнего выезда эксперты проверили качество выполненных монолитных конструкций. За устранением выявленных нарушений установлен контроль», – резюмировал Антосенко.