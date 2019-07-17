РИАМО - 17 июл. Московский городской суд не удовлетворил жалобу защиты и оставил директора департамента развития бизнеса компании «Рольф» Анатолия Кайро под домашним арестом, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Постановление Басманного суда оставлено без изменений, а жалобы защиты - без удовлетворения», - сказал собеседник агентства.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Кайро по делу о выводе средств за рубеж.

Срок домашнего ареста — до 25 августа.

Нескольких сотрудников компании «Рольф», в том числе ее владельца Сергея Петрова, обвиняют в незаконных валютных операциях по переводу денежных средств с использованием подложных документов. Кайро вину не признал, защита настаивала, что вменяемая топ-менеджеру статья является «предпринимательской» и арест по ней запрещен.