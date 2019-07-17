РИАМО – 17 июл. Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект закона об упрощении порядка предоставления разрешений на временное пребывание и видов на жительство, правительство страны выступило автором инициативы, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Данным законопроектом мы расширяем возможности для наших соотечественников, русскоязычных граждан из государств – республик бывшего СССР, выпускников российских вузов, иностранных граждан, которые желают жить и работать в Российской Федерации, получить вид на жительство на бессрочной основе, разрешение на временное пребывание вне квот и иных установленных законом требований и формальностей», – сказал в ходе заседания первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Значимость инициативы не отрицает и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что такие категории граждан не должны сталкиваться с бюрократической волокитой, а документы для проживания должны оформляться в максимально короткие сроки.

Володин пояснил, что соответствующие поправки в законодательство подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Главой государства последовательно реализуется политика поддержки наших соотечественников, которые живут в других странах, но хотят жить в России. В первую очередь это касается тех, кто у себя на родине стал жертвой политических конфликтов и войн», – добавил Володин.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня официального опубликования.