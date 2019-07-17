РИАМО - 17 июл. Аутлет-центр Novaya Riga Outlet Village в деревне Покровское городского округа Истра достроят до конца текущего года, уже введен в эксплуатацию один из шести корпусов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Площадь объекта после завершения строительства составит порядка 30 тысяч квадратных метров. Проект аутлет-центра предусматривает возведение большого торгового объекта, в котором будут с высокими скидками продаваться товары известных мировых брендов.

«Аутлет-центр в Истре находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области. После ввода шести корпусов в эксплуатацию будет создано 1,7 тысячи рабочих мест», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Застройщиком в проекте аутлет-центра в Истре выступает ООО «Европа».