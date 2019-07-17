РИАМО - 17 июл. Сотрудники транспортной полиции проверяют информацию по заявлению жителя Новосибирска о том, что на него напал охранник аэропорта «Шереметьево», сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«12 июля 2019 года в 6:00 в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту «Шереметьево» обратился уроженец Новосибирска 1983 года рождения с сообщением о том, что в терминале D он получил телесные повреждения от охранника аэропорта», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время транспортная полиция проводит проверку по данному заявлению.