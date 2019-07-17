РИАМО – 17 июл. В Московской области проводится системная работа по модернизации наружного освещения по программе «Светлый город», мероприятия в текущем году запланированы в 39 муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

В общей сложности в годовую программу включено 533 объекта, на которых будет установлено и модернизировано 18,2 тысячи точек наружного освещения.

«По состоянию на середину июля уже завершены строительно-монтажные работы на четырех объектах – в ЗАТО Восход, Коломенском и Волоколамском городских округах, а также на территории музея-усадьбы «Архангельское», где установлено 350 новых энергоэффективных светильников и опор наружного освещения, выполненных в едином историческом стиле», – отмечается в сообщении.

Мероприятия выполняются в соответствии с графиками, основной объем работ планируется завершить до конца сентября.

Новые системы освещения в рамках программы «Светлый город» устанавливаются на автомагистралях, территории парков, дворов и других общественных пространствах. В ходе работ заменяется устаревшее оборудование, устанавливаются новые современные энергоэффективные светильники. На исторических и культурных объектах создается архитектурно-художественная подсветка.

«Губернаторская программа «Светлый город» направлена на улучшение ситуации с наружным освещением на тех территориях, где это наиболее актуально для жителей Московской области. В первую очередь в эту программу включаются объекты, выбранные самими жителями по результатам ежегодного голосования на портале «Добродел», – подчеркнул Пестов.

За последние 6 лет, с 2013 по 2018 год включительно, на территории Московской области уже были выполнены работы по установке и модернизации порядка 190 тысяч точек наружного освещения.