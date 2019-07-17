РИАМО – 17 июл. В городском округе Серпухов в парке имени Олега Степанова установили сцену для бесплатных кинопоказов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Планируется, что за два месяца киносеансы посетят около тысячи зрителей. Посмотреть кино под открытым небом можно будет уже со среды.

«В репертуаре – приключенческие ленты, мультфильмы и мелодрамы. Для удобства перед большим экраном организаторы разместят удобные пуфики и шатер», – говорится в сообщении.

Также в стационарном павильоне можно будет бесплатно посетить познавательные лекции и мастер-классы, а также испытать VR-технологии в «Онлайн-парке».