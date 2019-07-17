РИАМО - 17 июл. Девять гектаров земельных участков на территории Москвы сдал город в аренду инвесторам и жителям столицы с начала текущего года, ценовые показатели суммы аренды превысили итог за прошлогодний аналогичный период на 34,6%, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества города Москвы.

Основная часть арендованных земель находится в Восточном, Троицком, Новомосковском и Южном административных округах. Они предназначены для строительства общественно-торговых объектов, индивидуальных жилых домов, гаражей, физкультурно-оздоровительных комплексов, а также объектов культурного развития.

«Из реализованных с начала года земельных участков 10 – предназначены для строительства социальных объектов и были сданы в аренду инвесторам по специальной начальной ставке в размере 1,5% от кадастровой стоимости участка», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на данный момент объявлены торги на право заключения договоров аренды семь земельных участков, предназначенных для строительства торгово-бытовых административных объектов, а также ФОКов.

«Общий строительный объем участков составляет 48,75 тысяч квадратных метров, а начальная стоимость варьируется от 0,51 до 11,87 миллиона рублей», – отметил Гаман.