РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 июл. Инспекторы ГИБДД подмосковного Красногорска провели для воспитанников одного из детских садов тематическое занятие и напомнили дошкольникам о правилах безопасного поведения на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД управления МВД России по горокругу Красногорск.

«Госавтоинспекторы Красногорска подготовили и провели для воспитанников детского сада №33 тематическое занятие «Светофор собирает друзей». Они напомнили ребятам жесты регулировщика и научили правильно понимать подаваемые им сигналы. Объяснили, что переходить дорогу нужно крепко держа взрослого за руку, зачем необходимы световозвращающие элементы на одежде», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ребята вместе с инспекторами выполняли задания, читали стихи, изучали, как правильно пристегивать ремни безопасности, отвечали на вопросы и играли в тематические игры.

«В завершении занятия дошкольники и воспитатели выступили в поддержку социальной кампании «Маленький пассажир – большая ответственность» и сделали памятное фото с хештегом компании #СамыйЦенныйПассажир», – заключается в сообщении.