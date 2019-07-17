РИАМО - 17 июл. Новая амбулатория открыла свои двери в Дмитровском городском округе, она будет обслуживать почти восемь тысяч взрослых и 2,7 тысячи детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Поликлиническое отделение расположилось на улице Сиреневой. За одну смену оно сможет принимать 75 посетителей. При этом врачи-терапевты и педиатры будут вести прием в две смены.

«Повышение доступности первичной медицинской помощи — один из приоритетов нашей в работе. Благодаря открытию новой амбулатории почти 11 тысяч человек смогут получить медпомощь недалеко от дома», - сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Амбулатория на Сиреневой уже открыла свои двери. Записаться на прием к специалистам можно по телефону (8-800-550-50-30), через портал госуслуг (https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/), а также с помощью инфоматов в холле поликлиники.