РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 июл. Жителям подмосковной Балашихи во время рейда рассказали о последствиях неуплаты долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщила начальник экспертно-аналитического отдела управления ЖКХ администрации Балашихи Анна Тришкова.

Комиссия из представителей администрации горокруга, сотрудников УК и судебных приставов-исполнителей провела очередной рейд по взысканию долгов за ЖКУ в Балашихе. В ходе рейда они обошли десять квартир на улицах Пионерская и Шоссе Энтузиастов.

«Жители должны оплачивать коммунальные услуги за помещение, которое они занимают. Как только у человека появляется право собственности – это становится его прямой обязанностью. Мы понимаем, что ситуации бывают разные, и всегда готовы к диалогу. Претензионную работу в отношении жильца начинаем вести только после двух месяцев неуплаты. Сначала высылаем уведомление. Если реакции нет, то направляем дело в суд. Сумма может взыскиваться с должника через банки, также мы имеем право описать часть имущества», – сказала Тришкова.

Она добавила, что рейды по взысканию долгов за ЖКУ в Балашихе проводят еженедельно. В случае отсутствия собственника дома, ему оставляют повестку с требованием явиться в отдел судебных приставов по городскому округу.

С начала года Федеральная служба судебных приставов взыскала с должников за коммунальные услуги более 40 миллионов рублей.