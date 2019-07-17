РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 июл. В подмосковной Балашихе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трехлетнего ребенка, он получил телесные повреждения, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла 16 июля в 12:30 недалеко от дома №55 по шоссе Энтузиастов в Балашихе.

«Водитель автомашины Renault Duster допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который вырвал свою руку из руки матери и выбежал из-за припаркованного транспортного средства на проезжую часть вне зоне действия пешеходного перехода. В результате ДТП получил телесные повреждения 3-х летний пешеход», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД просят пешеходов быть внимательными на дорогах, а также при передвижении в местах возможного появления детей.

«При переходе проезжей части неоднократно убедитесь в своей безопасности! Выбирайте для перехода дороги только безопасные места – пешеходные переходы. Прежде, чем перейти дорогу, даже по пешеходному переходу, убедитесь в том, что все транспортные средства вас пропускают», – отмечается в сообщении.

Госавтоинспекторы также призвали родителей не спешить во время перехода дороги, в доступной форме объяснять ребенку свои действия, обращать внимание маленького участника дорожного движения на правила безопасного поведения вблизи проезжей части.

«Строго соблюдайте правила дорожного движения и помните, что личный пример – самая доходчивая форма обучения!» – уточняется в сообщении.