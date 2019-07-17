РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 июл. В подмосковном Красногорске открыли «Онлайн-парк» Tele2, где горожане могут бесплатно посмотреть фильмы, а также погрузиться в виртуальную реальность, сообщил «РИАМО в Красногорске» пресс-секретарь «Tele2 Москва» Алексей Иванов.

«Tele2 подготовила для красногорцев насыщенную программу, которая сочетает не только развлекательную функцию, но и образовательную. Так, в павильоне можно испытать технологии виртуальной реальности, посоревноваться с посетителями «Онлайн-парков» из других городов на гоночном симуляторе, а также посмотреть фильмы, мастер-классы и лекции от партнеров компании: SkyEng, HeadHunter и многих других», – сказал Иванов.

Он отметил, что «Онлайн-парк» Tele2 расположился в парке «Ивановские пруды». Площадка открылась 16 июля и будет работать на протяжении двух месяцев ежедневно, кроме понедельника, с 12:00 до 23:00.

«Сегодня, 17 июля, на экране «Онлайн-парка» состоится показ двух кинокартин: «Хатико: Самый верный друг» и «Самый опасный человек». Все активности, представленные в «Онлайн-парке» совершенно бесплатные для жителей города, возрастных ограничений также нет, мы рады всем гостям. А для комфорта посетителей на площадке расположены мобильные зарядки, теплые пледы, а также бесплатный попкорн», – заключил Иванов.