РИАМО - 17 июл. Для реконструкции Путилковского шоссе в Красногорске планируют изъять земельные участки и другие объекты недвижимости, граждане и представители юридических лиц в течение 60 дней могут ознакомиться с проектом межевания территории, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе реконструкции Путилковского шоссе дорогу расширят до четырех полос, ее параметры доведут до магистрального значения с пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в день. Реконструкцию автодороги проведут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое он дал в ходе рабочей поездки в Красногорск в августе 2018 года. Стоимость реконструкции составляет 2,3 миллиарда рублей. Средства выделены из Дорожного фонда Московской области.

«В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» <…> в целях реконструкции Путилковского шоссе в городском округе Красногорск Московской области планируется изъятие земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Московской области», – отмечается в сообщении.

Местоположение и границы зоны планируемой реконструкции Путилковского шоссе в городском округе Красногорск приведены на чертеже межевания территории.

Проект планировки территории для реконструкции шоссе утвержден постановлением правительства Московской области от 26 декабря 2018 года №1018/44, размещен на официальном портале правительства региона: https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/27-12-2018-11-47-37-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot-2.

«Граждане и представители юридических лиц в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения могут ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит образовать участки, подлежащие изъятию, на официальном сайте правительства Московской области, или в государственном казенном учреждении Московской области «Дирекция дорожного строительства» в рабочие дни с 9:00 до 18:00», – дополняется в сообщении.

Информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд, можно получить в дирекции дорожного строительства, направив соответствующее обращение.

Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков, подлежащих изъятию, и объектов недвижимости на этих участках в течение 60 дней со дня опубликования сообщения, могут направить заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) по адресу: Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1, корпус β, восьмой этаж (БЦ «Орбита-2»). В таких заявлениях указывается способ связи с заявителями, в том числе их почтовый адрес.

Обращения и заявления, направляемые нарочно, принимаются в рабочие дни с 09:00 до 18:00 в отделе документационного обеспечения государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция дорожного строительства».