РИАМО - 17 июл. Автобусы «Мострансавто» перевезут 140 детей, пострадавших от паводка в Иркутской области, в летний оздоровительный лагерь «Осташево» в деревне Середниково в Волоколамском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Иркутской области из-за сильных дождей и подъема уровня рек в зоне затопления оказалось более 30 населенных пунктов, насчитывающих около 4 тысяч домов, где проживает свыше 9 тысяч человек. Действует режим чрезвычайной ситуации.

«В транспортном обслуживании будут задействованы пять автобусов большого класса из четырех филиалов предприятия: Мытищинского, Королевского, Долгопрудненского, Щелковского. Школьников встречали и провожали от Ярославского вокзала 17 июля, также перевозка детей запланирована на 18 июля», – отмечается в сообщении.

Автопарк предприятия соответствует государственным стандартам к перевозке детей. Все транспортные средства оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами. Автобусы проходят регулярный общий техосмотр и предрейсовый контроль технического состояния. К управлению автобусами привлекаются только опытные водители. С водительским составом проводятся дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения.