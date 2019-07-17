РИАМО (КОРОЛЕВ) – 17 июл. Тела двух пожилых женщин перепутали в похоронном доме подмосковного Королева, сейчас родственники одной из усопших занимаются поисками тела своей родственницы, сообщила «РИАМО в Королеве» ее родственница Яна Безродная.

Инцидент произошел в среду, когда родственники приехали к Королевскому похоронному дому и обнаружили в гробу чужую женщину вместо своей бабушки.

«Женщина была в одежде нашей бабушки. Похоронное бюро убеждало, что это наша бабушка, а покойники просто меняются. С грехом пополам убедили, что лежит другой человек, но похоронное бюро делать ничего не хочет. Смогли только выяснить, что нашу бабушку выдали другим людям, а их бабушку – нам», – сказала Безродная.

Она добавила, что связаться со второй стороной им не удалось, сотрудники похоронного бюро отказались давать контакты.

В настоящий момент пострадавшие находятся в Следственном комитете, чтобы разобраться в ситуации и найти тело своей родственницы.

В Следственный комитет и Королевский похоронный дом направлены запросы. Получить оперативный комментарий на момент публикации материала не удалось. «РИАМО в Королеве» продолжает следить за развитием событий.