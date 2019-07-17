РИАМО - 17 июл. Поступления в бюджет Подмосковья от проведения аукционов на право размещение нестационарных торговых объектов (НТО) за последние шесть месяцев превысили 60 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Работы по приведению нестационарной торговой деятельности в соответствие требованиям законодательства продолжается в регионе. В первом полугодии на аукционах разыграно 780 мест размещения торговых точек.

«В соответствии с утвержденным в Московской области порядком для размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления организуются электронные аукционы на право размещения. С победителем аукциона заключается договор, срок действия которого органичен сроком действия схемы, утвержденной в муниципальном образовании», – заявил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Практика проведения аукционов в сфере нестационарной торговли началась в 2016 году. За это время в общей сложности разыграно более 3776 лотов, поступления в бюджеты муниципальных образований составили 370 миллионов рублей. За первое полугодие 2019 года поступления составили порядка 62 миллионов рублей.

«Аукционы – это не только эффективный механизм увеличения поступлений в муниципальные бюджеты. Предприниматель, получивший право на осуществление торговли, в силу договора обязуется соблюдать все требования законодательства, выполнять мероприятия по благоустройству. Объект в обязательном порядке должен соответствовать утвержденному в муниципальном образовании архитектурному решению внешнего облика», – добавил министр.

Лидерами по количеству разыгранных по аукционам в текущем году мест размещения нестационарных торговых объектов являются городские округа Балашиха, Долгопрудный, Люберцы, Мытищи, Одинцовский городской округ. С учетом сроков окончания действующих договоров на право размещения ожидается, что до конца текущего года будет разыграно еще около 400 мест.