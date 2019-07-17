РИАМО - 17 июл. Образовательный комплекс «Воробьевы горы» в столице объявил набор в бесплатные кружки и секции, подать заявление можно, заполнив специальную форму на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Образовательный комплекс «Воробьевы горы» – крупнейшее учреждение дополнительного обучения в России. В его состав входит Московский дворец пионеров и 10 центров дополнительного образования. Из них девять находятся в столице, один – в городском округе Истра Подмосковья.

«Записаться в кружки и секции образовательного комплекса «Воробьевы горы» можно на mos.ru. Для этого нужно зарегистрироваться и в личном кабинете указать номер СНИЛС», – говорится в сообщении.

Чтобы записаться, надо зайти в раздел «Услуги», затем в подраздел «Образование», после чего перейти во вкладку «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества» и нажать на опцию «Получить услугу». На открывшейся странице следует выбрать этап обучения и в строке «Поиск» ввести код нужного центра дополнительного образования.

«После этого появится список доступных образовательных программ. Среди них необходимо выбрать кружок или секцию, ввести дату начала занятий и личные данные, а затем нажать кнопку «Отправить». После подачи заявления вся информация будет приходить на указанную при регистрации электронную почту», – уточняется в материале.

В студиях, художественных и технических мастерских и спортивных школах занимаются более 40 тысяч детей. Им доступно свыше 700 обучающих программ по разным направлениям.

Воспитанники образовательных центров комплекса «Воробьевы горы» занимают призовые места в конкурсах и турнирах городского, всероссийского и международного уровня.

Недавно ученик детско-юношеской спортивной школы имени М.М. Ботвинника выиграл международный шахматный турнир в Германии, учащиеся центра художественного образования победили на международном конкурсе индустрии рукоделия, хобби и творчества «Золотая пуговица», а воспитанник центра «На Донской» стал призером всероссийского конкурса научных работ школьников «Юниор».