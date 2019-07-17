РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 июл. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) подмосковного Дзержинского за неделю приняла 1 346 обращений жителей, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

С 10 по 17 июля МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало в режиме повседневной деятельности.

«Всего было принято 1 346 вызовов в ЕДДС-112, из них в ЕДДС поступило – 778 вызова, в систему-112 – 568 вызовов», – говорится в сообщении.

В службу пожарной охраны поступило два вызова, 40 – в полицию, 112 – в службу скорой медицинской помощи, 3 – в аварийную службу газовой сети. Также поступили 138 ложных и хулиганских вызовов, и 263 не требующих реагирования.