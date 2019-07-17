РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 июл. В ходе рейда в подмосковных Люберцах выявили троих нарушителей, которые сжигали мусор на улицах города, сообщается в группе министерства экологии и природопользования Московской области в соцсети «ВКонтакте».

Инспекторы эконадзора провели рейд в городском округе Люберцы. Поводом для него стали многочисленные жалобы жителей на навалы отходов и сжигание мусора в промзонах, а также обращение администрации городского округа с просьбой проверить несколько земельных участков.

«Сотрудники Минэкологии проверили участки, расположенные на улицах Дальняя, Инициативная и Котельническая. В результате выявили нарушения природоохранного законодательства. Так, выяснилось, что ООО «Нумия и К», арендующее территорию под стоянку автотранспорта, допустило нарушение требований по оборудованию площадки для сбора и временного накопления отходов. На площадке, арендуемой ООО «Сити Групп», зафиксированы следы сжигания твердых отходов. Такое же нарушение допустило ООО «Промрецикл», – говорится в сообщении.

ООО «Нумия и К» уже привлекли к административной ответственности. В отношении двух других проводится расследование, в рамках которого рассчитают ущерб, нанесенный окружающей среде.

Ранее инспекторы эконадзора провели проверку с участием администрации Люберец и представителей инициативной группы жителей жилого комплекса «Кореневский Форт» в деревне Мотяково, по результатам которой владельца участка оштрафовали за планировку без согласованного проекта.

«Минэкологии будет продолжать рейды в Люберцах по обращениям граждан. Кроме того, в настоящее время проводится проверка в отношении компаний, имеющих земельные участки в районе деревни Мотяково, жители которой также жаловались на свалки и сжигание мусора», – заключается в материале.