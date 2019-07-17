РИАМО - 17 июл. Мосгорсуд назначил рассмотрение жалобы на приговор повредившему картину художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын…» в Третьяковской галерее на 18 июля, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в отношении Игоря Подпорина назначено на 10:00 18 июля в Мосгорсуде», – сказал собеседник агентства.

Замоскворецкий суд Москвы ранее приговорил Подпорина к 2,5 годам лишения свободы.

25 мая 2018 года в Третьяковской галерее мужчина нанес по картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст оказался прорван в трех местах, от падения стекла сильно пострадала рама. Мужчина объяснил свой поступок тем, что до этого выпил 100 граммов водки в буфете.

Картину перенесут на новый холст. После реставрации перемещать полотно и передавать его куда-то для других выставок не планируется. Картина является признанным шедевром мирового значения, одним из самых знаменитых и востребованных зрителем произведений русского искусства. Произведение включено в состав Музейного фонда РФ.

Картина была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.