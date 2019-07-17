РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 июл. Региональный оператор ООО «МСК-НТ» установил в торговом центре «Капитолий» подмосковного Подольска контейнер для сбора пластиковых крышек в ходе акции «Добрые крышечки», вырученные от переработки вторсырья средства пойдут на приобретение детских инвалидных кресел, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Региональный оператор по обращению с ТБО 16 июля торжественно установил контейнер «Добрые крышечки» в ТЦ «Капитолий». ООО «МСК-НТ» при поддержке руководителей торгового центра провели акцию открытия как яркое праздничное шоу с гигантскими мыльными пузырями, играми и мастер-классом для юных посетителей гипермаркета. В этот день сама леди Бак пришла в Капитолий, чтобы пригласить всех посетителей участвовать во всероссийском благотворительном проекте в помощь детям-сиротам с особенностями развития», – говорится в сообщении.

Организатор праздника является официальным партнером акции «Добрые крышечки» с 2018 года. За это время 19 детей-сирот получили индивидуальные средства для самостоятельного передвижения. Также акция формирует новое осознанное отношение к мусору. Для участников акции он перестает быть вредным объектом окружающей среды и превращается в ценное и безопасное сырье.

«Приглашаем жителей Подольска принять участие в добром начинании. Для этого нужно просто собирать дома чистые пластиковые откручивающиеся крышки от питьевых продуктов и бутылочек «Иммунеле» и приносить их в контейнер ТЦ «Капитолий» на 1 этаж. Оттуда региональный оператор вывезет пластик в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» на переработку», – говорится в сообщении.

Компания ООО «МСК-НТ» установила 8 таких контейнеров в Серпухове, Чехове Протвине. В Подольске это первая емкость «Добрых крышечек», установленная на постоянной основе.

Средства, вырученные от переработки вторсырья, пойдут на приобретение детских инвалидных кресел. В настоящее время идет сбор пластиковых крышек для Кирилла из Ярославской области.