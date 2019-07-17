Город без окраин: что принесет москвичам новая программа «Мой район»

Город без окраин
Новая московская программа «Мой район» ставит целью превратить столицу в город без окраин. Она направлена на создание нового уровня комфорта и единого качества жизни для всех жителей Москвы.
Благодаря комплексному благоустройству в каждом районе должны быть свои качественные поликлиники, хорошие школы, библиотеки, дома культуры, парки, скверы, условия для занятий спортом.
По планам городских властей, «Мой район» – постоянно развивающийся проект, который должен объединить в одну систему наработки, связанные с благоустройством, качественным образованием и здравоохранением, работой и досугом горожан.
Один из главных параметров программы – бережное сохранение тех отличительных особенностей, которые делают каждый район уникальным.
«За последние 150 лет территория Москвы выросла в 36 раз. Казалось бы, бывшие поселки, города, которые вобрала в себя Москва, давно потеряли свою идентичность и растворились в огромном мегаполисе. Но на самом деле это не совсем так. В нашем городе идет активный процесс возрождения районной идентичности», - отмечает мэр столицы Сергей Собянин.
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Какие проблемы волнуют москвичей
Программа «Мой район» была задумана в 2018 году, в ходе избирательной кампании к выборам столичного мэра. Ее инициаторами стали сами москвичи, направлявшие Сергею Собянину свои предложения.
Большинство вопросов было привязано к конкретному району. Жители предлагали создать новый парк, улучшить работу поликлиники, изменить автобусный маршрут, решить сотни других вопросов местного значения.
Выяснилось, что больше всего москвичей волнуют три блока проблем:
Качество – качественная городская среда рядом с домом: двор, улица, сквер, спортплощадки.
Комфорт – услуги, сервисы и возможности на максимально высоком уровне.
Уникальность – сохранение собственного лица и идентичности каждого района.
Мастер-план для каждого района
Для каждого района Правительство Москвы разработает свой мастер-план – живой документ развития района, к работе над которым могут подключиться специалисты и все заинтересованные москвичи.
В программу «Мой район» войдут все 146 муниципальных образований города, включая 125 «старых» районов и 21 поселение новой Москвы. В 2019 году будут разработаны мастер-планы всех районов Москвы.
В общей сложности за время реализации программы будут благоустроены 162 парка, построено 250 детских садов, школ, поликлиник, ФОКов и других объектов социальной сферы, отремонтировано и переоснащено 135 зданий поликлиник.
Реализация программы, вступившая в активную фазу в 2019 году, должна завершиться в 2023 году.
Основные направления работ
Каждый мастер-план в рамках программы «Мой район» будет включать работы по следующим направлениям:
Равные возможности на получение качественных услуг здравоохранения, образования, социального обслуживания. Будут реконструированы и переоснащены городские поликлиники. В тех районах, где их не хватает, будут открыты новые.
Равные возможности для детского творчества и досуга. В рамках проекта реконструкции музыкальных и художественных школ «Искусство – детям» будут отремонтированы здания, закуплены новые музыкальные инструменты. Появятся новые возможности для дополнительного образования детей в средних школах и домах детского творчества.
Равные возможности для здорового образа жизни. В плане – строительство новых ФОКов с бассейнами, ледовых катков и легкоатлетических манежей. Для занятий спортом на свежем воздухе будут ремонтировать и устанавливать новые комплексы уличных тренажеров, прокладывать велодорожки, расширять географию велопроката.
Сердце района. Новую жизнь планируется вдохнуть в библиотеки и дома культуры, ведь именно они являются лучшим пространством для общения жителей.
Районный центр. Главные площади, улицы, набережные районов будут благоустроены и превратятся в знаковые места, где проходят праздники.
Отдельная программа благоустройства предусмотрена для набережных Москвы-реки, Яузы и берегов малых рек. Если несколько лет назад 80% этих территорий были закрыты или некомфортны для прогулок, то к 2023 году ситуация должна измениться с точностью до наоборот: 80% речных берегов должны стать комфортным общественным пространством.
Долой заборы. Если забор можно убрать, его нужно убрать. Если забор нельзя убрать, нужно постараться хотя бы сделать его прозрачным, считает Сергей Собянин. Это правило коснется всех огороженных территорий.
Реновация. Во многих районах в программу реновации включено 30-60% всех домов. Проекты планировок кварталов реновации помогут улучшить городскую среду – и для тех, кто переезжает в новые дома, и для тех, кто остается.
Доступный транспорт. Реализация программы метростроения и создания Московских центральных диаметров (МЦД) сократит число районов, где нет доступа к рельсовому транспорту. Более 90% москвичей будут проживать в шаговой доступности от метро.
Также в правительстве Москвы обещают ввести новые и изменить часть существующих маршрутов наземного транспорта, чтобы сделать их более удобными для пассажиров.
Безопасность. В жилых районах будут установлены тысячи новых уличных фонарей. Будет модернизирована и городская система видеонаблюдения.
Что уже сделано
В рамках программы «Мой район» в столице уже стартовало благоустройство территории вокруг научных организаций и промышленных предприятий. Специалисты меняют покрытие на тротуарах и проезжей части, устанавливают фонари, разбивают газоны и высаживают кустарники. Всего в этом году в порядок приведут территории вокруг 31 промышленного предприятия и научного учреждения. Работы планируется завершить осенью.
Один из первых запросов, с которым обратились к мэру жители многих городских районов, касался открытия велопроката. На сегодня он заработал в Бескудниковском, Зябликове, Восточном Дегунине и в Орехово-Борисово Северном.
Также «Мой район» помогает жителям решать проблемы с медобслуживанием. Одна из «горячих тем» – открытие в поликлиниках дополнительных кабинетов узких специалистов.
Так, благодаря активному взаимодействию москвичей и правительства столицы, в поликлинике № 212 на улице Скульптора Мухиной, 14 по просьбе жителей Ново-Переделкино открыли кабинет эндоскопии. На Лосевской улице в поликлинике № 218 открылся травмпункт и стоматология для жителей Ярославского района.
Куда обращаться с предложениями
Чтобы принять участие в программе и изменить свой район к лучшему, можно зайти на сайт проекта. На интерактивной карте найдите свой район или выберите его в списке. Узнайте, как он будет меняться, и выскажите свои идеи и пожелания.
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