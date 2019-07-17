Город без окраин: что принесет москвичам новая программа «Мой район»

Новая московская программа «Мой район» ставит целью превратить столицу в город без окраин. Она направлена на создание нового уровня комфорта и единого качества жизни для всех жителей Москвы.

Благодаря комплексному благоустройству в каждом районе должны быть свои качественные поликлиники, хорошие школы, библиотеки, дома культуры, парки, скверы, условия для занятий спортом.

По планам городских властей, «Мой район» – постоянно развивающийся проект, который должен объединить в одну систему наработки, связанные с благоустройством, качественным образованием и здравоохранением, работой и досугом горожан.

Один из главных параметров программы – бережное сохранение тех отличительных особенностей, которые делают каждый район уникальным.

«За последние 150 лет территория Москвы выросла в 36 раз. Казалось бы, бывшие поселки, города, которые вобрала в себя Москва, давно потеряли свою идентичность и растворились в огромном мегаполисе. Но на самом деле это не совсем так. В нашем городе идет активный процесс возрождения районной идентичности», - отмечает мэр столицы Сергей Собянин.

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