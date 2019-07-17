РИАМО - 17 июл. Оперу «Мазепа» в исполнении театра «Геликон», которая запланирована на среду в Серпухове, отменен из-за неблагоприятной погоды, сообщается на сайте администрации городского округа Серпухов.

Постановка должна была состояться в 19:00 в Принарском парке. Опера «Мазепа», поставленная театром по произведению композитора Петра Чайковского вошла в программу фестиваля «Русская опера у стен монастыря», который организован под эгидой губернаторской программы «Наше Подмосковье» и по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

«Информацию о дате и времени показа мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Главная линия оперы «Мазепа», в основу которой Чайковский положил сюжет поэмы «Полтава» Александра Пушкина – это история девушки Марии, которая влюбляется в пожилого гетмана Мазепу. Вокруг этих отношений и развивается основной сюжет оперы: казнь отца девушки, трагедия влюбленного в нее Андрея, крах семьи, сумасшествие самой Марии. Это история о разрушительной силе страсти, которая отнимает разум у человека.

Эта опера для Чайковского во многом была автобиографичной. Композитор писал ее в то время, как его племянница проживала роман с человеком, который был намного ее старше, и от которого у нее появился внебрачный ребенок.

Ранее синоптики сообщили, что в среду дожди снова прольются в Московском регионе, пик выпадения придется на вечернее время.