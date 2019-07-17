РИАМО - 17 июл. Абсолютно все садовые некоммерческие товарищества 15 муниципалитетов Подмосковья заключили договоры на вывоз ТКО, в этом им помогли инспекторы Госадмтехнадзора Московской области, регоператоры и местные администрации, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Самыми населенными по количеству дачников среди «победителей мусора» являются городские округа Солнечногорск (615 СНТ) и Домодедово (325 СНТ). Сознательными исполнителями областного законодательства также стали садоводы Коломны (163 СНТ), Дубны (14 СНТ), Фрязина (1), Электростали (91), Электрогорска (39), Люберец (46), Рошаля (3), Протвина (5) и Краснознаменска (8)», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

При этом Щелково, Сергиев Посад, Егорьевск и Одинцово также близки к завершению работы по заключению садовыми товариществами договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. Здесь контракты на вывоз мусора есть почти у 90% СНТ.

Согласно статье 6.21 Кодекса Московской области об административных правонарушениях, в случае отсутствия договора на вывоз мусора в отношении нарушителей может быть применен административный штраф для должностных лиц в размере 50 тысяч рублей, для юридических лиц – 300 тысяч рублей.

Госадмтехнадзор Подмосковья пристально следит за выполнением данной нормы. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 июня 2019 года ведомство проводит тотальные проверки и принимает все предусмотренные законом меры для того, чтобы договоры на вывоз мусора были заключены.