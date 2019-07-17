РИАМО - 17 июл. Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий, сообщил журналистам в среду председатель МГИКа Валентин Горбунов.

«В регистрации отказано 18 представителям партий; самовыдвиженцев зарегистрировано 62, 39 – отказано», - сказал Горбунов.

Всего на выборы в Московскую городскую думу зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.

По данным СМИ, в регистрации было отказано оппозиционерам Илье Яшину, Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, актеру Андрею Соколову, рок-музыканту Сергею «Пауку» Троицкому и другим.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.