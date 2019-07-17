РИАМО - 17 июл. Медики Подмосковья ответили на один и самых распространенных вопросов в детской стоматологии — зачем лечить молочные зубы — и порекомендовали посещать детский стоматологический кабинет не реже двух раз в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Ошибочно полагать, что молочные зубы в лечении не нуждаются, потому что временные. Они так же подвержены разрушению, кариесу и другим болезням. Если не лечить такие недуги, то с молочных зубов они могут перейти уже на постоянные — коренные зубы, привести к их разрушению и развитию болезней десен», - сказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

Он также подчеркнул, из-за преждевременного удаления пораженного молочного зуба у ребенка может сформироваться неправильный прикус и даже дефект речи.

Процесс смены молочных зубов на коренные длится несколько лет. За ним должны наблюдать детские врачи-стоматологи. Специалисты рекомендуют посещать стоматологический кабинет не реже двух раз в год, чтобы медики могли вовремя назначить необходимое лечение.